15-03-2020, Joey Lameris & Patrick Wind - 112Groningen.nl

Grote boom waait om in stadspark

Groningen - Op de Campinglaan in stadspark is zondagmiddag een grote boom opgewaaid.

De boom raakte op een haar na een voorbijrijdende auto meldt een ooggetuige. Ook is een lantaarnpaal werd door de boom geraakt. De brandweer heeft de boom is stukken gezaagd en van de weg verwijdert. De gemeente zal ter plaatse komen om de kapotte lantaarnpaal te herstellen.