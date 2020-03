15-03-2020, 112Groningen.nl

Scholen, horeca, sportclubs en kinderopvangen dicht vanwege coronavirus

Groningen - Alle scholen in Nederland blijven vanaf maandag dicht om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, dat werd zondagmiddag bekend gemaakt tijdens een persconferentie.

Het kabinet heeft na overleg met organisaties in het onderwijs besloten alle scholen in het land ter sluiten om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Het is onbekend voor hoelang de scholen dicht blijven.

In de persconferentie werd bekend gemaakt dat alle kinderopvangen, basisscholen, middelbare scholen, en MBO scholen tot zeker 6 april gesloten blijven. Ook alle eet- en drink gelegenheden, sportclubs, horecagelegenheden, en meerdere openbare gebouwen gaan ook dicht tot 6 april.