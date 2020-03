16-03-2020, Koen Grootoonk 112Gr.

Groningen was zondagavond`uitgestorven`

Groningen - De binnenstad van Groningen leek zondagavond na 18:00 uur wel uitgestorven. Het kabinet besloot gister in een persconferentie dat scholen, openbare gebouwen, eet- en drink gelegenheden, cafés, en clubs dicht moesten vanwege het coronavirus.

Normaal gesproken zitten de terrassen en restaurants in de stad lekker vol met mensen die genieten van een drankje, deze keer dus absoluut niet.

Meerdere mensen noemen het 'uitgestorven' of een 'dode boel'. Tot en met 6 april 2020 zijn de eet- en drink gelegenheden, cafés, en clubs sowieso dicht. Sommige winkels blijven nog wel open. Een maatregel die echt nodig is. `Het is weer soort van crisis in Nederland en de wereld.`

In de persconferentie werd onder meer bekend gemaakt dat alle kinderopvangen, basisscholen, middelbare scholen, en MBO scholen tot zeker 6 april gesloten blijven. Ook alle eet- en drink gelegenheden, sportclubs, horecagelegenheden, en meerdere openbare gebouwen gaan ook dicht tot 6 april.