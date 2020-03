16-03-2020, Marc Zijlstra - 112Groningen.nl

Aanhanger van tractor kantelt in Slochteren

Slochteren - Maandagochtend heeft er een ongeluk plaatsgevonden aan de Hoofdweg in Slochteren.

Door een nog onbekende oorzaak raakte een kipper van een tractor op zijn kant. De kipper die gevuld was met tractorbanden, kwam op zijn kant te liggen.

Bij het ongeluk raakte voor zover bekend niemand gewond. De Hoofdweg in Slochteren was tijdens het ongeluk gestremd voor het verkeer. Met behulp van een mobiele kraan is de kipper weer op vier banden gezet en de weg schoon gemaakt.