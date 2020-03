16-03-2020, RIVM Twitter bron

Vier patiënten overleden, 278 nieuwe patiënten, in totaal 1413 positief geteste personen

Groningen - Sinds de vorige update zijn 278 mensen positief getest op COVID-19. Daarmee komt het totaal aantal positief geteste mensen op 1413. Er zijn sinds gisteren 4 patiënten overleden.

Sinds gisteren zijn 4 patiënten overleden aan COVID-19. In totaal zijn er nu 24 mensen gestorven aan de ziekte. De gemiddelde leeftijd van de overledenen is 79 jaar (jongste 59- oudste 94). In totaal zijn 205 patiënten opgenomen (geweest) in een ziekenhuis.

In de provincie Noord Brabant zijn 108 nieuwe positief geteste personen. In totaal zijn in 554 positief geteste personen in Noord Brabant. Daarna zijn in de provincie Limburg (149), de provincie Utrecht (140) en Zuid Holland (136) de meeste positief geteste personen gemeld.