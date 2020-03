16-03-2020, Facebook Politie Groningen

Getuigen gezocht van doorrijding na ongeval

Groningen - Op dinsdag 10 maart 2020, omstreeks 11:00 uur is er een ongeval gebeurd tussen een fietser en een bestelauto op de Ulgersmaweg ter hoogte van de Gerrit Krolbrug (Korrewegbrug)

De fietser is hierbij ten val gekomen en de veroorzaker is doorgereden zonder te stoppen. De bestelauto reed vervolgens in de richting van de Korreweg. Het gaat hierbij om een witte bestelauto.

De auto was voorzien van een onbekend gebleven logo. De politie zoekt getuigen die iets hebben gezien. Bel dan via 0900-8844