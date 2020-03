16-03-2020, Persbericht

Groninger marathon 16 mei afgelast

Lauwersmeer - De organisatie van de Lauwersmeer Marathon in Groningen heeft besloten om de Lauwersmeer Marathon, die dit jaar voor de tweede keer op de evenementenagenda stond, af te gelaste

De organiserende Stichting 40Mijl ziet door de actuele ontwikkelingen rondom het Corona virus geen mogelijkheid om het evenement door te laten gaan. “Het doet ons pijn dit mooie evenement af te gelasten, maar wij respecteren de maatregelen van het kabinet en willen de veiligheid van onze deelnemers en vrijwilligers waarborgen”, zeg johan Broesder, voorzitter en oprichter van de marathon.

De Lauwersmeer Marathon wordt in vier afstanden gelopen en telde in 2019 iets meer dan 1.000 deelnemers. Het evenement zal niet uitgesteld worden maar volgend jaar weer op de agenda staan. Alle deelnemers zijn door de organisatie over de afgelasting geïnformeerd.

Update: Ook de RopaRun 2020 is afgelast. Deze zou ook door Groningen gaan.