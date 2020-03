16-03-2020, Foto: Pixabay.com

Viering Koningsdag Maastricht afgelast wegens coronavirus

Maastricht - De gemeente Maastricht en de provincie Limburg hebben besloten dat Koningsdag op 27 april in Maastricht niet doorgaat.

Als reden geven ze de impact van de maatregelen tegen het coronavirus. Dat meldt Nos.nl maandagmiddag.

De gevolgen in de rest van Nederland en in Groningen is niet duidelijk nog. Dit gaat om de landelijke Koningsdag dat op tv zal komen. De Koninklijke familie zal in Maastricht aankomen 27 april.