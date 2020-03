16-03-2020, Joey Lameris & Patrick Wind - 112Groningen.nl

Automobilist botst tegen geparkeerde auto en slaat op de vlucht

Groningen - Een automobilist is maandagmiddag op een geparkeerde auto gebotst op de Verlengde Hereweg in Groningen.

Mogelijk zou er in de auto ruzie zijn geweest waardoor de bestuurder de controle over het voertuig kwijtraakte en tegen de geparkeerde auto botste. De bijrijder van de auto werd door het ambulancepersoneel nagekeken op zijn verwondingen. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeval.



Volgens meerdere getuigen is er na het ongeval een persoon weggerend die mogelijk in het voertuig zat tijdens de aanrijding. Dit is niet bevestigd door de politie. Vijf politie eenheden waren ter plaatse om worden getuigen op straat te horen.



De bijrijder van het voertuig werd door de politie aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. De politie heeft ook de auto doorzocht, onbekend of er iets is gevonden. Beide voertuigen werden door een bergingsbedrijf afgesleept.