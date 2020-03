16-03-2020, Rijksoverheid.nl, persbericht

Wat betekent ‘afstand houden vanwege het coronavirus’?

Groningen - Nederland heeft iedereen nodig in de aanpak tegen het coronavirus. Je kunt naar buiten, boodschappen doen of de hond uitlaten, maar houd in groepen waar mogelijk 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van elkaar. Wat betekent dit zoal in praktijk?