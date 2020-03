16-03-2020, Martin Nuver, Patrick Wind & Joey Lameris - 112Groningen.nl & Ruben H.

Veel rookontwikkeling bij brand in slagerij (Video)

Haren - In een slagerij aan de Kerkstraat in Haren heeft maandagavond korte tijd brand gewoed. Bij de brand raakte niemand gewond. Aldus Oogtv.nl

De melding van de brand kwam rond 19.30 uur binnen. “Op onze meldkamer kwam een bericht binnen van voorbijgangers die rook uit de slagerij zagen komen”, vertelt Edwin Oosterheerd van de Groninger brandweer. Daarop werd een bluswagen van de Harense brandweer gealarmeerd. Al snel werd duidelijk dat meer hulp nodig was. De brandweer schaalde op naar ‘middelbrand’ waarop ook een tweede tankautospuit werd opgeroepen. Ook werd de hulp ingeroepen van een hoogwerker en het groot water transport van brandweer Stad. Brandweer Eelde schoot te hulp met een watertankwagen. Uit voorzorg werden omliggende panden ontruimd door de brandweer. De schade aan het pand zal door stichting Salvage worden opgenomen. Over de oorzaak van de brand valt nog weinig te zeggen.