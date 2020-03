Famlie/mantelzorgers van bewoners die terminale zorg krijgen, hebben nog wel toegang en kunnen zich melden via de intercom. De restaurants en Grand Cafés zijn gesloten en alle centrale activiteiten geannuleerd.

In ZINN-locatie De Dilgt in Haren wonen mensen met dementie en lichamelijke gezondheidsproblemen. Voorts is er een revalidatieafdeling. De directie maakte maandagavond bekend, dat men zware maatregelen neemt om het Coronavirus buiten de deur te houden. De restaurants waren vorige week vrijdag al gesloten. Bezoekers werd vriendelijk verzocht het bezoek te heroverwegen, maar nu wordt dit verzoek dus omgezet in een volledige sluiting. Voorlopig zal deze sluiting duren tot en met 6 april. Binnen ZINN gelden ook interne maatregelen om het virus buiten te houden. De sluiting geldt alle locaties van ZINN: De Dilgt (Haren), De Brink, Zuiderflat , De Es en De Pelster (Groningen) en De Burcht (Hoogezand). In het totaal wonen duizend mensen (vooral ouderen) bij ZINN.

Alert op symptomen



De website van ZINN vermeldt: “Onze medewerkers zijn goed geïnstrueerd. Zorgprofessionals en artsen zijn alert op symptomen van het coronavirus en weten hoe zij moeten handelen. ZINN houdt de ontwikkelingen via het RIVM nauwlettend in de gaten. Heeft u vragen voor ZINN, dan kunt u deze stellen via corona@zinnzorg.nl.”