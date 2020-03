17-03-2020, Joey Lameris 112Gr,.

File door noodreparatie bij Julianaplein

Groningen - Rijkswaterstaat heeft zojuist om 10:30 uur een deel van de rijstroken voor het Knooppunt Julianaplein afgesloten in verband met een spoedreparatie.

De spoedreparatie is nodig in verband met gevaarlijk wegdek en diverse gaten en afdelingen. Daarom werd de rechterrijstrook en de afrit naar de A28 afgestoten.





Het verkeer richting Assen A28 volg de route via afslag Groningen-Helpman afslag 37.

Door de werkzaamheden is er een lange file ontstaan van zo'n 3 kilometer. Rond 11:30 uur zal de weg weer vrij zijn naar verwachting.