17-03-2020, Transport-online.nl

'Hamsterdrukte houdt nog aan, vrachtwagens rijden vaker

Groningen - Consumenten blijven nogsteeds massaal hamsteren in veel supermarkten, dat laat het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) weten. Zegt Transport-online.nl. Ook in Groningen is dit het geval.