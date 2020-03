17-03-2020, i.s.m. Oogtv.nl (Bron)

Paas: “Deze crisis bestrijden we samen, heb oog voor elkaar in deze moeilijke tijd”

Groningen - Het is belangrijker dan ooit om in deze moeilijke tijd oog te hebben voor die mensen die wel een beetje hulp kunnen gebruiken. Dat schrijft Commissaris van de Koning René Paas in een bericht op zijn website. Zegt Oogtv.nl



Paas sluit zich daarbij aan bij de woorden die premier Mark Rutte (VVD) maandagavond uitsprak in een toespraak aan het volk. “Veel mensen in Groningen waren de afgelopen dagen al begonnen om een beetje op elkaar te letten”, schrijft Paas. “Op hun buren. Op mensen in hun dorp of straat die wel een beetje hulp kunnen gebruiken. ‘Noaberschap’ zit in onze traditie. En daar kunnen we nu uit putten. We kunnen in de komende tijd veel voor elkaar betekenen. De crisis bestrijden we samen. En ik zie gelukkig om me heen dat veel Groningers dat uit zichzelf begrijpen.”

De commissaris laat in zijn brief verder weten dat hij trots en onder de indruk is van het werk dat deze dagen door mensen die de crisis moeten bestrijden wordt verzet. “Elke dag opnieuw moeten onzekere keuzes gemaakt worden. Het is makkelijk om daar kritiek op te hebben. Maar ik heb groot vertrouwen in de mensen die deze crisis moeten bestrijden. Dat geldt voor deskundigen op nationaal niveau, maar zeker ook voor het werk van onze Groningse Veiligheidsregio. Dag in dag uit werken professionals nuchter en slagvaardig aan maatregelen om het besmettingsgevaar te verkleinen. Ik heb groot respect voor de vele mensen die het land in deze tijd draaiende houden. En in het bijzonder de mensen die zorg verlenen in moeilijke omstandigheden.”

Het hele bericht zoals de commissaris dat op zijn website heeft gepubliceerd