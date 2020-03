17-03-2020, Twitter politie Nederland

`Corona oplichters` actief in Nederland (Video)

Groningen - Oplichters maken misbruik van #coronavirus om met smoes binnen te komen bij ouderen. Ze doen zich 'behulpzaam' voor als verpleger of willen boodschappen halen. Geef nooit pinpas met pincode af! Wees alert, zegt Politie Nederland.

Babbeltruc

Diefstal door een ‘babbeltruc’ komt steeds vaker voor: onbekenden bellen bij u aan en gebruiken een mooie smoes om binnen te komen. Vervolgens stelen zij uw geld en andere waardevolle bezittingen. In sommige gevallen gebeurt dit in combinatie met bedreiging en/of geweld. Dieven doen zich soms ook voor als meteropnemer of reparateur. Of ze vragen om een glas water of een pen, terwijl een handlanger het huis binnenglipt. Deze zogeheten babbeltrucs zijn bedoeld om mensen op te lichten. Het gebeurt voornamelijk aan de deur en bij pinautomaten. Denk niet dat het u niet overkomt, want de dieven zijn zeer behendig met hun smoezen. De politie is alert op deze vorm van diefstal. Lees hieronder meer over babbeltrucs en hoe u kunt voorkomen dat u slachtoffer wordt.

Inhoudsopgave

Wat is een babbeltruc?

Babbeltrucs zijn smoesjes waarmee oplichters proberen mensen te beroven. De oplichters ogen vaak betrouwbaar. Ze komen aan de deur of spreken mensen aan op straat. Ze zeggen bijvoorbeeld dat ze van de bank zijn of van de thuiszorg, dat ze de meterstand komen opnemen of ze vragen of hun kind bij u naar het toilet mag. De politie ontwikkelde vier korte preventiefilms om ouderen alerter te maken op de risico’s die kunnen leiden tot diefstal via babbeltrucs. Daarnaast bevatten de films tips waarmee ouderen hun eigen veiligheid kunnen vergroten. Bekijk voor aanvullende tips de folder Tips Senioren en Veiligheid.

Wat kan ik het beste doen tegen babbeltrucs aan de deur?