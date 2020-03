17-03-2020, Joey Lameris 112Gr,.

Rookschade bij slager Martin Dijk groot

Haren - Na de brand van maandagavond bij slagerij Martin Dijk in Haren was dinsdagmiddag de rookschade goed te zien.

Een specialistich bedrijf gaat het bedrijf reinigen. De rookschade in het pand is groot. De brand zou in een kelder zijn begonnen. Hoelang de slager dicht is, is niet bekend.