17-03-2020, Joey Lameris - 112Groningen.nl

Klantenregulering bij Bauhaus & Ikea per direct gesloten

Groningen - Bouwmarkt 'Bauhaus' aan de Bornholmstraat in Groningen heeft sinds dinsdagmiddag een klantenregulering ingezet als corona maatregel. Dit houdt in dat 100 klanten op 20.000 m2 tegelijk binnen zijn.