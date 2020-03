17-03-2020, 112Groningen.nl

Twee voertuigen in botsing op N361 nabij Wehe-den Hoorn

Wehe-den Hoorn - Op de kruising N361 met de Warfhuisterweg nabij Wehe-den Hoorn zijn dinsdagavond om 19:00 uur twee auto's met elkaar in botsing gekomen.

Op de desbetreffende kruising wordt door de provincie momenteel een rotonde aangelegd. In verband met deze werkzaamheden zijn 'verhoginkjes' aangelegd. De politie doet onderzoek of dezen een rol hebben gespeeld bij de oorzaak van de aanrijding.





De inzittenden van de auto's werden nagekeken door het ambulance personeel. Het is onbekend of er iemand mee is genomen naar het ziekenhuis. Beide auto's werden door een bergingsbedrijf afgesleept.