18-03-2020, Marc Zijlstra - 112Groningen.nl

Bouw kindercentrum Wagenborgen vertraagd

Wagenborgen - In opdracht van de Gemeente Delfzijl is Aannemingsmaatschappij Friso B.V. volop aan de slag met het nieuwe Kindcentrum op het Groot Bronswijk-terrein in Wagenborgen.