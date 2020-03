18-03-2020, 112Groningen.nl

Martini ziekenhuis plaatst 'Units' om patiënten te controleren

Groningen - Bij het Martini Ziekenhuis werden woensdagmorgen speciale 'units' voor de ingang van de spoedeisende hulp geplaatst.

Met deze 'units' wil het ziekenhuis voorkomen dat patiënten die met spoed moeten worden behandeld het coronavirus binnen brengen.



De 'units' vormen samen een soort sluis. In één van de units komt een wachtruimte en in de andere worden nieuwe patiënten gecontroleerd of zij het coronavirus hebben. Volgens het Martini ziekenhuis is het een maatregel om het coronavirus (COVID-19) buiten de deur te houden.