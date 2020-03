18-03-2020, Patrick Wind - 112Groningen.nl

Fietsster raakt gewond na ongeval met taxi

Groningen - Bij een ongeval tussen een fiettster en een auto is woensdagochtend in de Reitdiephaven is een persoon gewond geraakt.

De hulpdiensten werden even voor tien uur gealarmeerd voor een aanrijding letsel op de Reitdiephaven/ Friessestraatweg.



Een taxi en een fietsster kwamen door nog onbekende oorzaak met elkaar in botsing. Op de fiets zaten een moeder en haar kindje. Het tweetal kwam door de aanrijding ten val. Het tweetal is door medewerkers van de ambulancedienst nagekeken op hun verwondingen.



De vrouw is even later met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval.