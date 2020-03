18-03-2020, Rijksoverheid.nl Bron/ Nieuws van Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bruins zet deur open voor voormalig verpleegkundigen en artsen

Groningen - Voormalige verpleegkundigen en artsen van wie de registratie in het BIG-register is verlopen na 1 januari 2018, mogen bij uitzondering weer aan de slag in de zorg, zonder dat zij zich opnieuw in het register inschrijven.