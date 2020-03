Educatieve uitgeverijen besloten dinsdagavond om licenties – als aanvulling op de gebruikte lesmethode – kosteloos beschikbaar te stellen om zo scholen te ondersteunen bij het geven van les op afstand. Scholieren en studenten die nog uit papieren lesboeken werken, kunnen nu dus makkelijker thuis onderwijs volgen.

Voor leerlingen in het primair onderwijs was toegang voor thuisgebruik al geregeld. Op de website www.lesopafstand.nl kunnen scholen hierover meer informatie vinden. Deze website bevat stappenplannen en werkvormen voor het geven van les op afstand en werd dinsdag gelanceerd door Kennisnet in samenwerking met het ministerie van OCW en diverse onderwijsorganisaties.

De uitgeverijen, leveranciers en distributeurs namen hun besluit daags nadat het kabinet besloot scholen in het primair en voortgezet onderwijs en mbo’s te sluiten tot en met 6 april. Scholen zijn nu hard aan de slag om voor de leerlingen, scholieren en studenten onderwijs op afstand te organiseren. Ook van ouders vraagt dit veel inzet en toewijding.

Ministers Ingrid van Engelshoven en Arie Slob zijn erg te spreken over de inzet van alle scholen, leraren, ouders en educatieve partijen: “Mooi om te zien hoe we allemaal samen onze verantwoordelijkheid nemen om leerlingen in deze moeilijke tijd zo goed mogelijk onderwijs te kunnen blijven geven.’’

Scholen en mbo-instellingen worden momenteel door de leveranciers geïnformeerd hoe ze van hun digitale lesmateriaal gebruik kunnen maken.

Het ministerie van OCW overlegt regelmatig met de educatieve partijen over ontwikkelingen hieromtrent.