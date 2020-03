18-03-2020, ingezonden mededeling

De invloed van het coronavirus op Bitcoin

Groningen - De jaarwisseling van 2019 naar 2020 was net achter de rug toen de eerste meldingen kwamen over corona patiënten in China

Het coronavirus verspreidde zich in de maand januari voornamelijk in Azië. China nam vergaande maatregelen om het virus in te dammen. Reizigers van bepaalde gebieden werden opgelegd om veertien dagen in afzondering te zitten en zelfs bankbiljetten werden uit de roulatie gehaald. Desondanks was het kwaad was al geschied. Vanaf februari was het pas echt raak, het virus verspreidde zich exponentieel.

De explosie van de uitbraken van het coronavirus veroorzaakte paniek op de financiële markten. Alhoewel de paniek tot 21 februari 2020 uitbleef. De breed samengestelde S&P 500 index van 500 grote Amerikaanse beursgenoteerde bedrijven bereikte een paar dagen eerder nog haar all time high. Daarna ging het snel bergafwaarts met de beurskoersen en verloren de meeste aandelenindices in tien dagen minimaal 20% van hun waarde.

Beleggers gaan in onzekere tijden massaal op zoek naar veilige waarden zoals staatsobligaties en goud. De effectieve rentevergoeding op staatsobligaties daalden hard als het gevolg van de massale instroom van kapitaal. Voor de staatsobligaties betekende het dat de negatieve rente steeg. Dat wil zeggen dat belegger meer geld moeten toeleggen op het uitlenen van geld. Het moment dat banken negatieve rente moeten doorberekenen aan elke reguliere spaarder lijkt aanstaande.

De goudprijs vond ook haar weg omhoog. Al sinds de oudheid wordt er een bepaalde waarde toegerekend aan het gele edelmetaal. Het is een belangrijk ruilmiddel, zeker op het moment dat er geen andere betrouwbare ruilmiddelen voorhanden zijn.

Als alternatieve belegging in crisistijd wordt er veel gekeken naar cryptocurrency. Beleggen in goud wordt door verschillende beleggers gecombineerd met beleggingen in cryptocurrency. Dit is een digitale munteenheid als alternatief geldsysteem. Bekende cryptocurrency -of op zijn Nederlands ‘cryptovaluta’- zijn Bitcoin en Ether. De vraag is of deze cryptovaluta profiteren van onzekerheden in de wereld. Sinds februari zien we juist dat de koersen van verschillende cryptovaluta ten opzichte van de Dollar en Euro dalen. De cryptovaluta profiteren dus niet van uitvlucht van kapitaal uit aandelen en is in dit geval dus geen veilige haven. Toch profiteren hier sommige cryptocurrency handelaren van omdat ze gebruik maken van een Bitcoin robot zoals Bitcoin Future. Deze robot helpt hen om winst te maken wanneer Bitcoin zakt in waarde.

Verschillende oorzaken bepalend

Bij de Bitcoin zijn er zogenaamde miners die met rekenkracht van computers op zoek gaan naar een nieuw blok Bitcoin. Deze delvers zijn afhankelijk van een goede prijs voor hun gevonden blok. Op het moment dat de koers van Bitcoin in vergelijking met de Dollar of Euro lager staat ontvangen deze miners een lagere vergoeding. Het is belangrijk dat de opbrengst van het minen hoger is dan de kosten van het minen, denk hierbij aan energiekosten. Daarbij is het ook zo dat het steeds moeilijker wordt om blokken te ontdekken. Deze miners zijn een belangrijke factor voor het bepalen van de Bitcoin prijs.

Helaas is het zo dat er ook oplichters actief zijn, een trend is bijvoorbeeld om via QR codes voor Bitcoin betalingen te versturen. Het is daarbij oppassen omdat verschillende QR codes in omloop zijn die nep zijn. In plaats een betaling te krijgen op het eigen Bitcoin Adres worden betalingen overgemaakt naar de oplichters. De berichten van oplichtingen en het mogelijk kunnen verliezen van cryptovaluta zorgt voor een negatief effect op de koersen.

Op dit moment wijst niets erop dat overheden de financiële markten niet aan zouden kunnen vanwege de gevolgen door de corona uitbraak. In het uiterste geval zullen de centrale banken onbeperkt geld aan noodlijdende bedrijven en consumenten ter beschikking stellen. Op het moment dat centrale banken massaal aandelen gaan kopen of geld ter beschikking stellen via leningen neemt de inflatie hoogstwaarschijnlijk toe. Ook is het de vraag of beleggers vertrouwen blijven houden in deze centrale banken. Op dat moment zou de prijs van cryptovaluta kunnen toenemen in vergelijking met de reguliere valuta. Dat is waar de belegger in de cryptovaluta op wachten.