18-03-2020, Joey Lameris, Patrick Wind & Raymond Meter - 112Groningen.nl

Kerken luidden massaal hun klokken (Video)

Groningen - Kerken in het hele land gaan vanavond tussen 19:00 en 19:15 uur massaal hun klokken luiden. De Raad van Kerken, die het initiatief heeft voorgesteld, hoopt dat het geluid van de luidende klokken een 'teken van hoop en troost' is.

Het laten luiden van de kerkklokken is ook een oproep tot gebed en andere vormen van steun. "Voor allen die ziek zijn en voor wie zich dag aan dag inzetten voor de gezondheid en veiligheid van medemensen."





De oproep om vanavond de kerkklokken te laten luiden geldt niet alleen voor vanavond, maar ook voor de twee woensdagen daarna. Op woensdag 25 maart en 1 april tussen 19.00 en 19.15 uur zullen de klokken opnieuw luiden.



Ook in de provincie Groningen luidden vanavond meerdere kerkklokken. Onder andere in de stad Groningen, Loppersum, Leermens, Zeerijp, Het witte kerkje Grootegast, Lettelbert, Niehove, Marum, Winsum, Den Andel, Eenrum, Westernieland, Oude Pekela, Meedhuizen, Middelstum, Uithuizen, en nog vele meer. Ruim 52 klokken in de provincie Groningen luidden vanavond hun klokken.