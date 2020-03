18-03-2020, Oogtv.nl (Bron)

Minister wil mogelijk ‘ouderenuurtje’ in supermarkt + info

Groningen - Er moet een ouderenuurtje komen in de supermarkten vanwege het coronavirus. Dat heeft minister Eric Wiebes (VVD) van Economische Zaken laten weten.

Het idee voor zo’n ouderenuurtje werd woensdagavond ingediend door 50Plus en D66 tijdens een debat in de Tweede Kamer over het coronavirus. Wiebes liet weten het een sympathiek te vinden en dat hij het onder de aandacht wil brengen van de supermarktbranche.

Volgens de beide partijen is het nodig om een ouderenuurtje te organiseren omdat veel senioren op dit moment niet durven om boodschappen te halen omdat ze bang zijn dat ze het coronavirus oplopen. Het idee is niet nieuw. In België bestaat er al zo’n ouderenuurtje.

Wiebes richtte zich in het debat ook tot de levensmiddelenbranche. Volgens hem moet beter gecommuniceerd worden dat er genoeg voorraad is. Met zulke boodschappen die winkels gaan uitdragen wordt het hamsteren ontmoedigd. “Er wordt ruim voldoende voedsel geproduceerd en er zijn ruim voldoende voorraden”, zei de minister. “Maar het dringt blijkbaar tot veel Nederlanders niet door en dat leidt helaas tot hamsteren.”

Deze website gaat zich de komende tijd(3 maand) ook richten op corana nieuws zoals u al vernomen had de laatste dagen, ander nieuws is er weinig omdat het rustig op de weg is. We proberen ook zoveel mogelijk 112nieuws te verslaan, veiligheid fotografen gaat voorop!!!



Corana nieuws beheerst heel Nederland(en de wereld) en mensen willen geinformeerd worden. Wij spelen hierop in en houden u voor zover dit mogelijk is op de hoogte van de belangrijkste feiten.