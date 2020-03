19-03-2020, Gijs Bouman 112Gr.

Brandlucht in technische ruimte bij bedrijf Farmsum

Farmsum - Brand Industrie bij B. en S. International BV aan de Steenweg in Farmsum. Dit was donderdagmorgen de melding om 10:30 uur. Er was een brandgeur geroken in een technische ruimte.

Personeel werd geevacueerd. De brandweer was snel ter plaatse. Al snel bleek het mee te vallen. Het personeel kon binnen 15 minuten wer terug in het pand. De brandweer deed een nacontrole.