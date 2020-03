Daarom hebben het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit met de VNG en Voedselbanken Nederland een actieteam in het leven geroepen. Het actieteam gaat helpen om de distributie en uitgifte van voedselbanken te versterken.

Staatssecretaris Van Ark (SZW) en minister Schouten (LNV) brachten vandaag een bezoek aan Voedselbank Leiden om zich te laten informeren over de gevolgen van het Coronavirus. Op een aantal plekken hebben uitgiftepunten en distributiecentra de levering voorlopig moeten stoppen omdat veel vrijwilligers onder de risicogroep van het coronavirus vallen en dus niet aan het werk kunnen, hoe graag ze ook willen. De beide bewindspersonen roepen iedereen op die vrijwilliger wil zijn om zich te melden bij de lokale voedselbank. Er is op dit moment met name vraag naar mensen die al ervaring hebben met het distributieproces bij voedselbanken.

Het lukt de meeste voedselbanken op dit moment nog wel om de voedselvoorziening aan hun klanten te continueren. Dat is mede dankzij lokale initiatieven die ontstaan waarin voedselbanken, gemeenten en andere partijen elkaar vinden om de uitgifte van voedselpakketten te garanderen. Zo werkt bijvoorbeeld de Voedselbank in Groningen actief samen met lokale horecaondernemers. Ook de Leidsche horeca is gul. Dergelijke initiatieven zijn voor de voedselbanken van grote waarde.