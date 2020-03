19-03-2020, Joey Lameris, Patrick Wind & Raymond Meter - 112Groningen.nl

Buurtbewoners blussen fietsen die in brand staan

Groningen - Op de Florakade in de stad Groningen stonden donderdagavond een aantal fietsen in de brand.

De brandweer werd opgeroepen voor een buitenbrand melding en rukte uit met een tankautospuit. Buurtbewoners waren al gestart met een bluspoging door middel van emmers water. Ook de politie rukte met meerdere eenheden uit naar deze opmerkelijke buitenbrand.



Vermoedelijk is er bij deze brand brandstichting in het spel. De politie zocht in de omgeving en heeft met getuigen gesproken.