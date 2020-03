20-03-2020, Marc Zijlstra - 112Groningen.nl

Brandweer blust coniferenbrand in Meedhuizen (Video)

Meedhuizen - De brandweer van Wagenborgen heeft in de nacht van donderdag op vrijdag een brand geblust aan de Schaapbulterweg in Meedhuizen.

Even voor half twee donderdagnacht brak er brand uit in een heg coniferen. Ruim veertig meter coniferen ging in vlammen op. Forse schade aan auto Dicht bij de brandende coniferen stond een auto geparkeerd. Buurtbewoners verplaatst en naar een veilig plek gebracht. De auto raakte door de brand fors beschadigd en kan al verloren worden beschouwd. Oorzaak nog onbekend De oorzaak van de brand is op dit moment nog onbekend. De politie zal onderzoek doen naar de toedracht van de brand.