20-03-2020, Melarno Kraan 112Gr.,

Hart onder de riem bij OZG, ''Trots op de Zorg''

Scheemda - Een hart onder de riem voor alle medewerkers van het Ommelander Ziekenhuis in Scheemda.

Om alle werknemers van het OZG met een lach te laten beginnen aan een nieuwe werkdag zijn er spandoeken opgehangen bij het Ziekenhuis. Een mooi gebaar voor al het personeel die het nu erg druk hebben vanwege het Corona virus.

Ter info

Deze website gaat zich de komende tijd(3 maand) ook richten op corona nieuws zoals u al vernomen had de laatste dagen, ander nieuws is er weinig omdat het rustig op de weg is. We proberen ook zoveel mogelijk 112nieuws te verslaan, veiligheid fotografen gaat voorop!!!



Corona nieuws beheerst heel Nederland(en de wereld) en mensen willen geinformeerd worden. Wij spelen hierop in en houden u voor zover dit mogelijk is op de hoogte van de belangrijkste feiten.

In juni 2020 komt er een nieuwe lay out na 5 jaar.