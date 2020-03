20-03-2020, Wim Henstra 112Gr.

Automobiliste in de sloot op de N361(Video)

Leens - Op de N361 ter hoogte van hectometerpaal 23,0 bij Leens is vrijdagmorgen om 10:15 uur een eenzijdig ongeval geweest. Een dame vloogvan de weg en kwam via een boom in een sloot terecht.

De toedracht is niet bekend. Het MMT kwam ter assistentie van de ambulancedienst. De brandweer heeft het dak van de auto geknipt om haar stabiel uit de auto te kunnen halen. De gewonde vrouw is met spoed naar het UMCG gebracht. Faber heeft de auto later geborgen met hun nieuwe bergingsvoertuig.