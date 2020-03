20-03-2020, Wim Henstra 112Gr.

Automobiliste in de sloot op de N361

Leens - Op de N361 ter hoogte van hectometerpaal 23,0 bij Leens is vrijdagmorgen om 10:15 uur een eenzijdig ongeval geweest. Een dame vloogvan de weg en kwam via een boom in een sloot terecht.