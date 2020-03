20-03-2020, Oogtv.nl (Bron) & 112Groningen, ingezonden brief verwerkt

Bezorgde Stadjer: “Ga niet met zijn allen in de zon zitten”

Groningen - Stadjers moeten de regels van het RIVM veel nauwlettender in acht nemen. “Als ik door het Noorderplantsoen fiets zie ik samenklittende mensen lachend, hoestend en knuffelend bij elkaar zitten.

Neem wat meer afstand.”

Sinds vorige week adviseert het RIVM om anderhalve meter afstand van elkaar te bewaren en om elkaar niet meer de hand te geven. Het zijn maatregelen waarmee gepoogd wordt de verspreiding van het coronavirus een halt toe te roepen. “Ik maak mij oprecht zorgen”, zegt Alie. “De komende dagen lijkt de zon veel te gaan schijnen. Ondertussen kom ik nog veel mensen tegen die dit virus zien als een ‘simpel griepje’ en het mooie voorjaarsweer wellicht gaan zien als een uitgelezen kans om gezellig te gaan doen. Mensen die zich helemaal niet realiseren wat de gevolgen kunnen zijn en welke druk ze daarmee op onze zorg gaan leggen door hun schouderophalen. Daarom doe ik een klemmend verzoek: zoek elkaar niet op.”

“Terwijl ik mijn hond uitlaat zie ik auto’s vol mensen bij de Hornbach parkeren. Ik zie berichten op social media van kapsalons die melden dat zij ondanks de crisis wél open zijn. En ik zie het Noorderplantsoen waar afgelopen week op mooie dagen veel mensen samenklonterden. Mijn oproep: doe het niet. Denk na over het collectief belang. Bekommer je niet alleen om jezelf, maar denk ook aan de mensen om je heen, om de kwetsbaren, de mensen die risico lopen. Het zou toch vreselijk zijn als ons ziekenhuis de druk straks niet meer aan kan?”

* Alie is een gefingeerde naam. De naam van de bezorgde Stadjer is bekend op de redactie van Oogtv en 112Groningen.nl.

Ter info

Deze website gaat zich de komende tijd(3 maand) ook richten op corona nieuws zoals u al vernomen had de laatste dagen, ander nieuws is er weinig omdat het rustig op de weg is. We proberen ook zoveel mogelijk 112nieuws te verslaan, veiligheid fotografen gaat voorop!!!



Corona nieuws beheerst heel Nederland(en de wereld) en mensen willen geinformeerd worden. Wij spelen hierop in en houden u voor zover dit mogelijk is op de hoogte van de belangrijkste feiten.

In juni 2020 komt er een nieuwe lay out na 5 jaar.