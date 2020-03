20-03-2020, Michael Huising & Raymond Meter 112Groningen.nl

Bus met zes coronapatiënten arriveert bij UMCG

Groningen - Een speciale ambulancebus met zes coronapatiënten uit Breda is vrijdagmiddag gearriveerd bij het UMCG.

Het UMCG heeft hulp aangeboden aan alle Nederlandse ziekenhuizen. In het Noorden is op dit moment nog voldoende capaciteit, terwijl de situatie in Brabant erger wordt.

Speciale Behandelbus

De standplaats van deze behandelbus is vliegveld Eelde. Deze bus wordt alleen ingezet bij grootschalige hulpverleningen.

