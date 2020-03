20-03-2020, Joey Lameris - 112Groningen.nl

Pas geverfde fiets in kelderbox laat brandweer uitrukken

Groningen - De Groninger brandweer werd vrijdagavond om 19 uur opgeroepen voor een vreemde lucht melding aan de Johannes Vermeerstraat in de wijk kostverloren in Groningen.

Bewoners van een portiekflat roken een vreemde lucht in hun woning en vertrouwde het niet. De brandweer werd gealarmeerd en gingen in de portiekflat op onderzoek uit naar de oorzaak van de vreemde lucht.



Meerdere portieken en verschillende kelderboxen werden door de brandweer doorzocht op zoek naar de vreemde lucht. Toen de brandweer een kelderbox open maakte troffen zij een pas geverfde fiets aan. De politie kwam ter assistentie ook nog even ter plekke maar gingen al snel weer retour.