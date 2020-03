20-03-2020, Joey Lameris - 112Groningen.nl

Helperzoom opnieuw afgesloten in verband met werkzaamheden

Groningen - De Helperzoom is vanavond opnieuw afgesloten door aanpak ring Zuid in verband met werkzaamheden nabij de Kempkensberg in Groningen.

De Helperzoom is vanaf vanavond 19:00 uur tot en met maandagochtend 06:00 uur afgesloten voor alle verkeer. Aanpak ring Zuid plaatst ter hoogte van de Kempkensberg een duiker in de grond. Meer informatie over de werkzaamheden zie aanpakringzuid.nl