21-03-2020, Niels Holterman Ditisroden.nl & Youtube

Brandweer Groningen assisteert bij Huis ter Heide (Video)

Huis ter Heide - Even voor twaalf uur vrijdagnacht werden de hulpdiensten opgeroepen voor een auto te water aan de Kolonievaart (N919). De brandweer is met duikers meteen het water in gegaan.

Na een lange zoektocht is er geen persoon in het voertuig of ergens in het water aangetroffen. De bestuurder is waarschijnlijk gevlucht. De politie is meteen gaan zoeken in de omgeving. De brandweer heeft na de zoektocht de auto uit het water getakeld. Brandweer Veenhuizen kreeg assistentie van duikers van Assen en het hulpverleningsvoertuig met kraan van Groningen. Na het politie onderzoek werd de auto afgesleept.