21-03-2020, 112Groningen.nl

Eén persoon gewond bij kelderbrand in Hoogezand

Hoogezand - Vrijdagnacht moest de brandweer van Hoogezand opnieuw uitrukken voor een kelderbrand in een flat aan de Pieter langedijkstraat. Precies een week geleden was er in dezelfde flat ook al een forse kelderbox brand.