21-03-2020, Rijksoverheid.nl Bron

Eerste lading mondkapjes miljoenenorder binnen

Groningen - Zaterdag is een lading van 690.000 mondkapjes gearriveerd op Schiphol. Het is de eerste lading van een miljoenenorder uit China die de komende dagen en weken in Nederland arriveert.

De mondkapjes worden via een centraal distributiepunt per direct verspreid naar de plekken waar ze het hardst nodig zijn.

Persoonlijke beschermingsmiddelen, waaronder mondkapjes, zijn essentieel om zorgpersoneel in staat te stellen de juiste zorg te verlenen aan coronapatiënten en aan kwetsbare personen, zoals in verpleeghuizen.





Om in voldoende beschermingsmiddelen te voorzien heeft het ministerie van VWS de aankoop van meerdere grote voorraden uit China op zich genomen. Vandaag is daarvan een eerste lading mondkapjes gearriveerd in ons land. De 690.000 mondkapjes zijn onderdeel van een langere aanvoerlijn die de komende periode in ons land arriveert. Het ministerie verwacht meerdere leveringen per week te ontvangen tot eind mei die in totaal miljoenen stuks omvatten.

Sinds de eerste signalen dat er tekorten ontstonden aan persoonlijke beschermingsmiddelen hebben de ziekenhuizen en de academische centra hun krachten verenigd en een gezamenlijk inkoopbureau ingericht. Het ministerie van VWS werkt nauw samen met dit landelijk inkoopbureau voor de inkoop van verschillende medische hulpmiddelen waaraan een tekort is.





De GGD-GHOR, in samenwerking met het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ), is verantwoordelijk voor de verdeling over de verschillende ziekenhuizen, verpleeghuizen, thuiszorgorganisaties en ggz-instellingen.