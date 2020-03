21-03-2020, Oogtv.nl (Bron)

Aantal vastgestelde coronabesmettingen in gemeente Groningen naar 39

Groningen - Het aantal besmettingen met het coronovirus is in de gemeente Groningen zaterdag met elf gestegen. Dat meldt het RIVM. Er zijn nu 39 mensen waarbij het virus is vastgesteld. Zegt Oogtv