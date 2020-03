21-03-2020, G. Twickler - 112Groningen.nl & Meternieuws.nl

Auto raakt te water in Musselkanaal (Video)

Musselkanaal - Een automobilist is zaterdagmiddag met zijn voertuig te water geraakt aan de Nijverheidslaan in Musselkanaal.

De bestuurder van de auto wist zelfstandig uit het voertuig te komen en op de kade te klimmen.



Hulpdiensten waren snel ter plaatse en boden hulp aan het slachtoffer. Het is niet bekend of het slachtoffer naar het ziekenhuis is vervoerd. Hoe het ongeval is gebeurd is niet bekend, het betrof een eenzijdig ongeval.

RTVNoord