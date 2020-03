21-03-2020, Martin Nuver & Gijs Bouman - 112Groningen.nl

Bewoner BetingeStaete Delfzijl besmet met coronavirus

Delfzijl - Bij een cliënt van Zonnehuis BetingeStaete in Delfzijl is vrijdagavond het coronavirus vastgesteld.

De cliënt waarbij corona werd vastgesteld is geïsoleerd in zijn/haar eigen appartement en wordt volgens protocol verzorgd.





De instelling neemt vanwege de besmetting extra maatregelen. Bewoners mogen vanaf zaterdag onder andere niet meer naar buiten. Ook moeten de bewoners zoveel mogelijk op hun eigen verdieping blijven.





Bij de bewoner die besmet is met het coronavirus werden lichte symthomen waargenomen. Tot nu toe is het coronavirus bij 63 mensen in de provincie Groningen vastgesteld.