21-03-2020, Michael Huising - 112Groningen.nl

Sloopafval in de brand in Veendam

Veendam - De brandweer van Veendam werd zaterdagavond omstreeks half negen gealarmeerd voor een buitenbrand aan de Langeleegte in Veendam.

Toen de brandweer ter plaatse kwam waren de vlammen van de buitenbrand al goed te zien. Naast een woonhuis dat verbouwd werd, stond sloopafval/ bouwafval in de brand. Brandweerlieden hadden de brand snel onder controle en hebben de brandende bult afval afgeblust. De oorzaak van de forse buitenbrand is niet bekend.