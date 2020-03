21-03-2020, 112Groningen.nl & Veiligheidsregio Groningen

Bekende Groningers doen dringende oproep tegen het coronavirus

Groningen - Het beste wapen tegen het coronavirus is volgens de GGD je eigen immuunsysteem. Daarom roept de GGD op om goed op je eigen gezondheid te letten.

Vooral in deze tijden tijdens de corona crisis is het extra belangrijk om de kans op besmetting zo klein mogelijk te maken.



Daarvoor gelden een aantal simpele tips:



• Was regelmatig je handen.



• Schud geen handen.



• Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.



• Gebruik papieren zakdoekjes en gooi ze weg na ieder gebruik.





Ook roepen de GGD, veiligheidsregio's en de rijksoverheid opnieuw op om minimaal 1,5 meter afstand van elkaar te houden. Probeer dus ook in het park, in de supermarkt, in de stad of op andere plekken zoveel mogelijk afstand van elkaar te houden om de besmetting van het coronavirus zo klein mogelijk te maken.



Zaterdag riepen meerdere bekende Groningers ook al op om je aan de adviezen te houden, zie de onderstaande video waarin de Groningse cabaretier Bert Visscher in te zien is.