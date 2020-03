22-03-2020, Marc Dol - 112Gr.

Auto eindigt in water na achtervolging

Stadskanaal - Bij een politieachtervolging is zondagochtend ter hoogte van de Drouwenerbrug een auto in het water beland.

Rond 4.30 uur gaf de politie de automobilist een stopteken. Dit teken werd genegeerd en de auto ging ervandoor. Na een korte achtervolging trof de politie de auto in het water aan. Een van de inzittenden kon aangehouden worden. Een tweede verdachte wist te ontsnappen en wordt nog gezocht. Hulpdiensten hebben in de auto niemand meer aangetroffen.