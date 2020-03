22-03-2020, Patrick Wind 112Gr.

Het was zaterdagnacht`doodstil` in de binnenstad (Video)

Groningen - Ook zaterdagnacht was het compleet uitgestorven in de binnenstad van Groningen. Alle horeca is al bijna een week gesloten vanwege het corona virus. Normaal is het stapavond en erg druk.

Niemand gaat meer de straat op. Ook werd zondagmorgen een alert gegeven van de overheid. Het is belangrijk dat iedereen doordrongen raakt van de noodzaak om 1,5 meter afstand tot anderen te houden en thuis te blijven bij ziekte of verkoudheid. Een lockdown ligt op de loer. Wij keken zaterdagnacht in de binnenstad. Ter info: Deze website gaat zich de komende tijd(2 maand) ook richten op corona nieuws zoals u al vernomen had de laatste dagen, ander nieuws is er weinig omdat het rustig op de weg is. We proberen ook zoveel mogelijk 112nieuws te verslaan, veiligheid fotografen gaat voorop!!!

Corona nieuws beheerst heel Nederland(en de wereld) en mensen willen geinformeerd worden. Wij spelen hierop in en houden u voor zover dit mogelijk is op de hoogte van de belangrijkste feiten.