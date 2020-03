22-03-2020, Ns.nl bron

Reis alleen indien strikt noodzakelijk

Groningen - Tot nader order is een speciale basisdienstregeling van kracht. Dit houdt in dat vanaf ieder station in Nederland in alle richtingen twee treinen per uur rijden. Vanaf stations waar normaal één keer per uur een trein vertrekt, blijft dit zo.

De trein is even geen uitje

Ga niet met de trein als dit niet strikt noodzakelijk is! Laat de ruimte aan mensen die de trein het hardst nodig hebben. En houd 1, 5 meter afstand.

Let op! De treinen blijven rijden om mensen in vitale functies naar hun werk te brengen. Ga dus niet met de trein als dit niet strikt noodzakelijk is!

Ga goed voorbereid op pad en plan uw reis kort voor vertrek voor het meest actuele advies. Houd voldoende afstand van elkaar (minimaal 1,5 meter) in de trein en bij het in- en uitstappen.

We willen Nederland de komende tijd zo goed mogelijk bereikbaar houden zodat mensen met cruciale beroepen naar hun werk kunnen blijven gaan. Ook willen wij zuinig omgaan met de gezondheid en inzet van onze collega’s. Wij verzoeken u daarom de trein te laten aan hen voor wie het strikt noodzakelijk is zodat zij, met voldoende afstand van elkaar, kunnen reizen. Of een verdere aanpassing van de dienstregeling nodig is, hangt af van de actuele situatie. Plan uw reis kort voor vertrek met de reisplanner voor het meest actuele reisadvies.

Hoe ziet deze speciale dienstregeling eruit?

Vanaf ieder station in Nederland rijden, in alle richtingen, twee treinen per uur; Vanaf stations waar normaal één keer per uur, per richting, een trein vertrekt, blijft dit zo;​ De basisdienstregeling bestaat vooral uit Sprinters. Op enkele trajecten waar geen Sprinters komen, rijden nog Intercity’s Dit zijn Schiphol-Venlo, Arnhem-Den Helder, Maastricht-Eindhoven, Enschede-Utrecht, Enkhuizen – Amsterdam Centraal. Deze rijden de gebruikelijke route en stoppen op de gebruikelijke stations;

De Intercity uit Vlissingen stopt zoals gebruikelijk op alle tussengelegen stations. Na Roosendaal rijdt deze naar Breda in plaats van Rotterdam en Amsterdam, en vice versa; De Intercity Direct, Intercity Den Haag-Eindhoven en nachttreinen rijden niet; Ook de internationale treinen rijden volgens een sterk aangepaste dienstregeling. Dit is mede afhankelijk van het beleid in het buitenland en de beschikbare capaciteit.

Gevolgen voor u: Op stations houden we, waar mogelijk, een verkooppunt open voor reizigers en onze collega’s die aan het werk zijn. Dit zullen veelal AH to Go winkels zijn, en waar geen AH to Go aanwezig is een Kiosk. Alle overige Kiosk winkels zijn gesloten. Alle Rituals filialen op stations zijn ook gesloten. Huurders van overige winkels op stations maken zelf de afweging of zij hun winkel sluiten. Zij communiceren dit door middel van een bericht op de betreffende winkel. Bagagekluizen op alle stations, behalve Amsterdam Centraal, zijn niet meer in gebruik. Reizigers kunnen nog wel hun bagage ophalen. Sanifair toiletten en toiletten met contactloos betalen zijn open.

Per station is tenminste één fietsenstalling open voor onze reizigers. De stallingen zijn open van een kwartier voor de eerste trein tot een kwartier na de laatste trein. Zo bieden we onze reiziger op elk station een parkeerplek voor de fiets. In deze stallingen is ook de OV-fiets te huur. Kijk op ns.nl om te zien welke fietsenstalling op het station open is.

Houd rekening met langere reis- en overstaptijden. Ga goed voorbereid op reis en plan voor vertrek uw reis in de reisplanner. We hebben te maken met een zeer uitzonderlijke situatie en vragen hiervoor uw begrip.

Heeft u nog vragen? Op onze pagina over de Coronamaatregelen (klik hier) vindt u meer informatie. Zo leest u er bijvoorbeeld hoe u uw abonnement kunt wijzigen en of uw internationale tickets kunt omboeken. Heeft u toch nog vragen? Op dit moment is de wachttijd bij de NS Klantenservice langer dan u van ons gewend bent. Indien uw vraag kan wachten, verzoeken wij u op een later moment contact met ons(NS) op te nemen.