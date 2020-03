22-03-2020, GGD Groningen bron & Oogtv

GGD: ‘Zes nieuwe besmettingen in provincie Groningen’

Groningen - Er zijn vandaag 6 nieuwe bevestigde besmettingen met #covid19 geconstateerd in de provincie Groningen. Het totaal aantal bevestigde besmettingen in onze provincie is nu 69.